خير الدين: آن الأوان أن تتعامل المصارف حصرا بالليرة بالعمليات النقدية كافة

أكّد الوزير السابق ​مروان خير الدين​، أنّه "آن الأوان أن تتعامل ​المصارف​ حصرًّا ب​الليرة اللبنانية​ بالعمليّات النقديّة كافّة". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​الدولار​ ليس عملتنا واستيراده باستمرار من ​الولايات المتحدة الأميركية​ أمر مُعقّد لوجستيًّا، خصوصًا أنّنا أصبحنا مدمنين على الدولار النقدي كالمدمن على ​المخدرات​"، سائلًا: "هل من بلد في العالم تتعامل المصارف فيه بعملة غير عملته؟".

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