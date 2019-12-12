النواب الأمريكي يقرّ قانونًا يمنع تركيا من الحصول على مقاتلات «إف 35»

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أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، مشروع قانون دفاعيًا ضخمًا يتعلَّق في أحد جوانبه بمنع تركيا رسميًا من الحصول على مقاتلات «إف- 35» الأمريكية.
جاء ذلك ردًا على شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس– 400» التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لمصالحها.
كما أقرَّ مجلس النواب الأمريكي عقوبات على مشروعي خطوط أنابيب للغاز تقودهما روسيا، وهما «السيل الشمالي 2» و«السيل التركي»، اللذان يهدفان لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وتركيا وشرق أوروبا.
ووفقًا لمشروع القانون، ستخضع السفن التي تضع الأنابيب على عمق أكثر من 30 مترًا تحت سطح البحر لعقوبات إلى جانب أي شخص أجنبي يتم النظر إليه على أنه يسهل حركة تلك السفن.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وقال الرئيس دونالد ترامب إنَّه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.
وجاء في مشروع القانون أنَّ العقوبات تستهدف الجهود "الرامية إلى إضعاف" علاقة الولايات المتحدة مع أوروبا وألمانيا.
كما أقرّ المشرعون أيضًا إنشاء قوة فضائية أمريكية لتكون الفرع السادس المستقل للجيش الأمريكي تحت سلاح الجو الأمريكي، في خطوة تعدّ انتصارًا لترامب.
شاهد: السيسي يدعو إلى رد حاسم وجماعي لمكافحة الإرهاب
مقدم من Euronews
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مقتل عدة أشخاص بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار في نيوجيرسي الأميركية
قتل عدة أشخص بينهم ضابط شرطة على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرون، الثلاثاء في مدينة جرسي بولاية نيوجيرسي الأميركية في حادث إطلاق نار جديد قام به شخصان مسلحان وفق مسؤولين. ويظهر فيديو نشرته صحيفة نيويورك تايمز على موقعها لحظات تبادل إطلاق نار مكثف بين المسلحين والعشرات من رجال الشرطة الذين حاصروا مكان وقوع الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية قتل عدد من الأشخاص من بينهم شرطي دون أن تحدد عددهم، فيما قال عمدة مدينة جيرسي إن هناك "العديد من المتوفين" داخل المبنى. ووقع تبادل لإطلاق نار دام أكثر من ساعة بين المسلحين وأفراد من قوات الأمن، استعملت فيها المسدسات والبنادق الطويلة حولت المكان أشبه بساحة معركة. وحاولت الشرطة اخلاء أكبر عدد ممكن من المتواجدين داخل البنايات المحيطة بالمكان. وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة هدسون في وقت سابق إن ضابط شرطة قتل وأصيب آخر في تبادل لإطلاق نار وقع بعد ظهر يوم الثلاثاء. وقال حاكم الولاية فيليب مورفي في بيان "صلواتنا مع رجال ونساء إدارة شرطة مدينة جيرسي، ولا سيما الضباط المصابين خلال هذه المواجهة، ومع السكان وتلاميذ المدارس الذين هم محاصرون". وقال أحد العاملين في مدرسة ابتدائية كاثوليكية تقع على مقربة من مكان إطلاق النار، انه تم إغلاقها مضيفا أنه لم يصب أحد من الطلاب. وتنقلت مختلف الوحدات الأمينة إلى مكان الحادث الذي اكتظ بعربات مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والمتفجرات.
Euronews (Ar)
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فيديو: آلاف العراقيين يتظاهرون في ساحة التحرير في ذكرى هزيمة داعش
تدفق الآلاف من المتظاهرين العراقيين اليوم الثلاثاء إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد استمرارا للاحتجاجات التي بدأت منذ الأول من أكتوبر – تشرين الأول الماضي ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد. وتزامن خروج المتظاهرين اليوم مع ذكرى مرور عامين على دحر القوات العراقية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي سيطر على مناطق واسعة من الأراضي العراقية بين عامي 2015 و2017. وقال أحد المتظاهرين ويدعى حيدر فلاح: "سنهزم الفساد باتحادنا سويا كما كنا متحدين في هزيمة داعش". كذلك تأتي مظاهرات الثلاثاء بعد نهاية أسبوع دامية شهدت هجوم على المحتجين في ساحة خِلاني المتاخمة لساحة التحرير بواسطة مسلحين مجهولين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً بما فيهم عناصر من الشرطة بالإضافة إلى إصابة 130 شخصاً. وقُتل 425 شخصاً على الأقل منذ بدء الاحتجاجات العراقية ضد الفساد السياسي والظروف المعيشية السيئة.
Euronews (Ar)
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روسيا تسعى إلى نشر مراسلات سرية تبرأ ذمتها من مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية
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قال وزير الخراجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن بلاده تسعى إلى نشر مجموعة من المراسلات السرية التي تمت بين واشنطن وموسكو خلال عامي 2016 و2017. وأكد لافروف أن الخطوة تأتي لدحض الاتهامات الموجهة لموسكو بالتدخل للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أتت بالرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم عام 2016. وقال لافروف عقب لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "اقترحنا على زملائنا أنه يتوجب نشر المراسلات بين أكتوبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 حتى يتضح الأمر للجميع من أجل تبديد جميع الشكوك التي لا أساس لها من الصحة". وحذر بومبيو لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية العام 2020 وقال: "كنت واضحا في شان التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض". وأضاف: "قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي اجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية فسنرد". وأجمعت وكالات الاستخبارات الأمريكية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب العام 2016. وبرزت أخيرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020. عقوبات وكوريا الشمالية وتطرق لافروف لمسألة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على موسكو ووصفها بأنها لا تخدم أي طرف من الأطراف. من جهته عبر بومبيو عن اعتقاده بأنه سيكون هناك إعلاناً هاماً وقريباً بشأن العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الروسية. وقال بومبيو إنه يأمل في أن تحترم كوريا الشمالية التزامها بالعمل على نزع أسلحتها النووية بدلاً من اختبار صواريخ جديدة. وتوقفت المباحثات الأمريكية – الكورية الشمالية بشأن تخلص بيونغ يانغ من منظومتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في ظل تهديدات متبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وعرض لافروف أن تتدخل موسكو للمساعدة في تخطي ما وصفه المأزق الحالي بين البلدين.
Euronews (Ar)
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السيسي يدعو إلى رد حاسم وجماعي لمكافحة الإرهاب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.