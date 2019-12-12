دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية النواب الأمريكي يقرّ قانونًا يمنع تركيا من الحصول على مقاتلات «إف 35»

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، مشروع قانون دفاعيًا ضخمًا يتعلَّق في أحد جوانبه بمنع تركيا رسميًا من الحصول على مقاتلات «إف- 35» الأمريكية.

جاء ذلك ردًا على شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس– 400» التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لمصالحها.

كما أقرَّ مجلس النواب الأمريكي عقوبات على مشروعي خطوط أنابيب للغاز تقودهما روسيا، وهما «السيل الشمالي 2» و«السيل التركي»، اللذان يهدفان لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وتركيا وشرق أوروبا.

ووفقًا لمشروع القانون، ستخضع السفن التي تضع الأنابيب على عمق أكثر من 30 مترًا تحت سطح البحر لعقوبات إلى جانب أي شخص أجنبي يتم النظر إليه على أنه يسهل حركة تلك السفن.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وقال الرئيس دونالد ترامب إنَّه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.

وجاء في مشروع القانون أنَّ العقوبات تستهدف الجهود "الرامية إلى إضعاف" علاقة الولايات المتحدة مع أوروبا وألمانيا.

كما أقرّ المشرعون أيضًا إنشاء قوة فضائية أمريكية لتكون الفرع السادس المستقل للجيش الأمريكي تحت سلاح الجو الأمريكي، في خطوة تعدّ انتصارًا لترامب.

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مقدم من Euronews