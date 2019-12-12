شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: 76 اتفاقية منح وقروض خلال العام المالى السابق بإجمالى 6.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد رزق عبد المنعم، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن عدد الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها الوزارة خلال العام المالى 2018/2019 بلغ 76 اتفاقية، منهم 29 اتفاقيات قروض، و47 اتفاقيات منح.

وأوضح رزق، أن قيمة القروض بلغت 5 مليار و800 مليون دولار، وبلغت قيمة المنح 363 مليون دولار، بإجمالى 6 مليارات و249 مليون دولار، خلال العام المالى 2018/2019، لافتا إلى أن القطاعات المستهدفة من القروض والمنح على مستوى الدولة هى الإسكان والمرافق، النقل والمواصلات، الصحة، تنمية المشروعات، المالية، التنمية المحلية، الرى، الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وغيرها.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.