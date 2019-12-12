شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: مديونية هيئة البترول ستصل إلى "صفر" فى 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مديونية الهيئة المصرية العامة للبترول انخفضت لأقل رقم منذ عام 2011، حيث بلغت أقل من مليار دولار، لافتا إلى أنه فى 30 يونيو 2020 ستكون قيمتها "صفر".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن نسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بشكل ملحوظ بعد بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيدا بتغيير أدوات الدين من قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل، مؤكدا أنها إحدى السياسات الناجحة للوزارة الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
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