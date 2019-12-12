شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلاعيم أمام "طاقة البرلمان": 856 ألف برميل زيت إنتاج يومى للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة بترو بيل " بلاعيم للبترول"، عن بلوغ إجمالي الإنتاج اليومي للشركة 856 ألف برميل زيت مكافيء منها 4.24 مليار قدم غاز، ويصل إنتاج حقل "ظهر" يوميا حوالي 3 مليار متر مكعب يومياً.

جاء ذلك في كلمته خلال استقبال الوفد البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، وتضم أكثر من 40 نائباً لتفقد حقل ظهر للغاز الطبيعي، في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

وقال حسن، إن حجم الاستثمارات بشركة بتروبل منذ تكوينها بلغ 22.5 مليار دولار بدون "بتروشروق"، والتي يصل فيها حجم الاستثمارات وحدها إلي 11 مليار دولار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بلاعيم للبترول، أن المساحة الإجمالية لحقول "بتروبل" تبلغ 4270 كم، بإجمالي 16 حقل.

من جانبه، قال ممثل الشركة، إنه تم تنفيذ نحو 98 مليون ساعة عمل آمنة بحقل ظهر بدون إصابة بجميع مراحل المشروع، كما تم تدريب 2500 عامل أثناء تنفيذ جميع مراحله، وتم عمل عدد 11 دراسة تقييم الأثر البيئي للحقل.

ضم الوفد البرلماني برئاسة المهندس طلعت السويدي، كلا من عصام بركات وحمادة غلاب وكيلا اللجنة، وسحر عتمان، والسيد حجازي وفايقة فهيم، عبد السلام الخضراوي، عبد الباقي تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبد العال، نعمان فتحي نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسي، سامح حبيب، محمد الزيني، عبير السيد محمود، محمد حلمي، بالإضافة إلي ممثلى محافظة بورسعيد.

وأعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوقف استيراد الغاز الطبيعى فى سبتمبر 2018، وزاد إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا للبئر فى أغسطس 2019، فيما تسعى وزارة البترول لزيادة الإنتاج من حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز قبل نهاية العام الحالى 2019



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