شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: مصر تحتل المرتبة الأولى بين 50 دولة ناشئة فى خفض نسبة الدين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أنه لا يوجد دولة فى العالم تشهد انخفاض فى الرقم المُطلق للدين العام لديها، موضحا أن الذى يشهد انخفاضا فى العالم كله هى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

وقال نائب وزير المالية: "مفيش بلد فى العالم الدين عندها بيقل، أتحدى إن حد يجيبلى دولة كدا، لأن دا لو حصل يبقى عندها فائض كلى وليس أولى"، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.

واستعرض كوجك، بيان مقارنة يوضح أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة، لافتا إلى أنه ضمن الـ50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% وبعض الدول شهدت انخفاضا بنسب بسيطة منها الإمارات 1%.

كما لفت إلى أن هناك دول زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة، وهى الجزائر بنسبة 20%، الأرجنتين 19%، عمان 14%، باكستان 9%، السعودية 6.5%، نيجيريا 5%، تركيا 2%.

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