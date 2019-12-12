رئيس النمسا: نستهدف خفض انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.. مشيرًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد أخيرًا في (مدريد) سعى حثيثًا لإيجاد حلول عملية وسريعة من أجل حل أزمة المناخ.



قال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم الخميس - إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيكون إشارة قوية ومهمة للمجتمع الدولي، وسوف يمثل رؤية عظيمة لكيفية العيش والازدهار في أوروبا خلال الـ 30 عامًا القادمة، وفقًا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف فان دير بيلين أن العلماء شددوا على الحاجة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير من أجل السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحا أن أوروبا كقارة رائدة عليها الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة لنا جميعًا من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد على نحو صديق للبيئة والمجتمع.

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ولفت إلى أن خطة أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تعمل على نشر الاقتصاد الأخضر،

معتبرا أن هذا يعد خطوة مهمة وصحيحة ومن المهم بنفس القدر أن نبدأ الآن بالتنفيذ الملموس للتدابير الفعالة.



وذكر فان دير بيلين أنه ستحدد السنوات العشر المقبلة ما إذا كنا سننجح في تحقيق رؤية أوروبا المحايدة للمناخ بحلول منتصف هذا القرن مشيرا إلى تأييده اقتراح رئيسة المفوضية بتحسين أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ بنحو 50 إلى 55 في المائة بحلول عام 2030.



وتابع: "أننا نواجه ضغوطًا في الوقت وأنه من المقرر اعتبارًا من عام 2020 أن تبدأ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الانخفاض"، موضحًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف المزيد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بكل ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البشرية.

