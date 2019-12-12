الكرملين: روسيا تطالب بتسليم أوروبا لمتورطين في تنفيذ هجمات إرهابية

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن اختباء العديد من المتورطين في الهجمات الإرهابية التي اُرتكِبَت في روسيا، في الدول الأوروبية.
تواصل الضغط على الدول الأوروبية من أجل تسليم هؤلاء الأشخاص.
قال بيسكوف - في تصريح لوسائل الإعلام نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن روسيا
كثيرٌ من هؤلاء الأشخاص يقيمون في الدول الأوروبية ويحصلون على تصاريح إقامة أو مواطنة ويتمتعون بحرية الحركة في الشوارع في وضح النهار بين الناس العاديين".
وأضاف أنها "لحقيقة مرّة أن العديد من المتورطين في الهجمات الإرهابية والقتل خلال الأحداث الدامية في القوقاز ما زالوا مختبئين...
وتابع، أن السلطات في هذه الدول تحقق مع العديد منهم استجابة لطلب روسيا بتسليمهم، لافتًا إلى أنه لا يمكن الإعلان عن هذه القوائم على الملأ.
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