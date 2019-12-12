حمدوك: "قضية السلام" لها الأولوية عند الحكومة الانتقالية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، حرص حكومة بلاده على تنفيذ برنامج قوى الثورة، مشددًا على أن قضية السلام تظل الأولوية الأولى لاهتمامات الحكومة.



ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صادر الليلة الماضية، أن حمدوك التقى (وفد الحركة الشعبية - شمال - جناح مالك عقار) برئاسة ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأكد عرمان، في تصريح صحفي، دعم الحركة للحكومة الانتقالية، الذي يأتي

على أساس البرنامج الذي وضعته الثورة السودانية، وهو برنامج "الحرية والسلام والعدالة".



وشدد على حرص الحركة على شراكة منتجة من أجل السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز، لافتا إلى أن الشراكة المنتجة تشمل الجميع، بمن فيهم مجلسي السيادة والوزراء والشارع السوداني، الذي يعد أساس الثورة و(قوى الحرية والتغيير) و(حركات الكفاح المسلح).

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وأضاف عرمان: "يجب أن نذهب تجاه

مشروع وطني جديد"، لافتا إلى أن اللقاء أكد ضرورة أن تعكس الوظائف العامة والعليا في الدولة تركيبة المجتمع السوداني، وألا تكون حكراً على مجموعات محددة.



وأوضح أن اللقاء مع رئيس الوزراء تناول معاناة الناس والقضايا الاقتصادية وقضايا النازحين واللاجئين، وأن يكون السلام بمشاركة الجميع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على إنجاح مفاوضات جوبا، وأهمية التركيز على القضايا الموضوعية مثل قضايا الأرض والعدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية والنازحين واللاجئين.



ونوه بأن اللقاء كان مثمرًا، وأبدت فيه الحركة التزامها بأن تكون جزءًا من شراكة وطنية لبناء سودان جديد لجميع السودانيين.

