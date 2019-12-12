كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتخلى عن جميع مناصبه الوزارية.. ويحتفظ بهذه الوظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن جميع مناصبه الوزارية، باستثناء منصب رئيس الوزراء، وأبلغ الهيئة العليا للكنيست بهذا القرار.

وبحسب مصادر عبرية، أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمانن قال إنه سيدعم العفو عن نتنياهو مقابل أن يتنازل عن حياته السياسية.

وبشكل نهائي، صادقت الهيئة العامة للكنيست، على قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، حيث صوت 94 نائبا مع القانون، من دون أي معارض، بينما قانون الانتخابات للكنيست الثالث والعشرين، فقد صوت لصالحه 96 نائبا، فيما صوت 7 نواب من الكنيست ضده.

وكان نتنياهو، قد بدأ مطلع ديسمبر، سباقا مع الزمن، للحصول على حصانة دبلوماسية من الكنيست، بعدما قدم مستشار الحكومة القضائي إلى رئيس الكنيست لوائح الاتهام ضده.

ويمنح القانون رئيس الوزراء مهلة 30 يوما، للحصول على حصانة، في وقت أعلن فيه المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، في نوفمبر الفائت، أن نتنياهو متهم بارتكاب مخالفات جنائية في ثلاث قضايا منفصلة، في قضية تعد الأولى في تاريخ إسرائيل حيث يمثل فيها رئيس حكومة على رأس مهامه أمام القضاء ويواجه لائحة اتهام جنائية.

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بنيامين نتانياهو (21 أكتوبر 1949 -)، رئيس وزراء إسرائيل ورئيس حزب الليكود الإسرائيلي اليميني، تولى رئاسة الوزراء مرتين، الأولى استمرت من عام 1996 إلى 1999، والثانية مستمرة منذ 31 مارس 2009، حيث أعيد انتخابه في العام 2013 والعام 2015.

شغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بين السنوات 1984 إلى 1988 قبيل انضمامه لحزب الليكود.

خدم في القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي وفقد أخوه الأكبر يوناتان عام 1976 في عملية اقتحام الطائرة الإسرائيلية المخطوفة في مدينة "عنتيبة" الأوغندية.

متزوج من سارة نتنياهو وأب لثلاثة أولاد (واحدة منهم من زواجه السابق).