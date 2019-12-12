كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 12/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الهند تنشر قوات لقمع الاحتجاجات العنيفة

نشرت السلطات في الهند آلاف الجنود في ولاية آسام الشمالية الشرقية، اليوم الخميس.

نشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد اقتحام مجموعة من الجزائريين أحد مراكز الاقتراع في بجاية، وقاموا بتمزيق أوراق الانتخاب.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || انتخابات ثالثة بإسرائيل في أقل من عام