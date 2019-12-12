كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير دفاع يكشف قائمة أفضل خمس قوى بحرية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أواخر العام 2018، اقترح مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، في تقرير أن البحرية الأمريكية لن تكون قادرة على كسب اليد العليا في معركة محتملة مع أي من السفن الحربية الصينية أو الروسية.

في مقال نشرته مجلة "مجلة ناشيونال إنترست" الأمريكية يوم الأربعاء، حدد خبير الدفاع في سان فرانسيسكو، كايل ميزوكامي، أفضل خمس قوى بحرية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا.

5- اليابان يذهب المركز الخامس في القائمة إلى قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (MSDF)، والتي يشرحها "ميزاكامي" من الناحية الفنية ليست سلاح بحرية، نظرًا لأن "موظفيها موظفون مدنيون وليسوا بحارة". وقال خبير الدفاع، مذكراً 114 سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود: "تحت الجزء الأكبر من الرادار، قامت اليابان ببناء واحدة من أكبر القوات البحرية الأكثر تقدمًا والأكثر احترافاً في العالم". ويخلص "ميزاكامي" إلى أن جوهر القوة هو 46 مدمرة بالإضافة إلى 16 غواصة، وهي من بين "الأفضل في العالم".

4- بريطانيا ووفقًا لـ "ميزاكامي"، فإنه على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية شهدت "موجات متتالية من التخفيض في المعدات والأفراد" في البحرية الملكية، فإن قوة النيران النووية، وكذلك خطط حاملة الطائرات في المستقبل تكسبها المركز الرابع في القائمة". البحرية تضم حاليًا؛ ثلاث سفن هجومية برمائية كبيرة، و19 فرقاطة ومدمرة، فضلًا عن سبع غواصات هجوم نووي، فضلًا عن أربع غواصات تعمل بالصواريخ البالستية تعمل بالطاقة النووية. يبلغ عدد أسطول سلاح الجو البحري 149 طائرة، معظمها طائرات هليكوبتر 3- روسيا كما ذكر مؤلف المقال: "تحتل البحرية الروسية المرتبة الثالثة بـ 79 سفينة "بحجم فرقاطة وأكبر، بما في ذلك حاملة طائرات وخمس طرادات و 13 مدمرة و 52 غواصة". وأكد، أنه على الرغم من حقيقة أن روسيا هي تقليديًا قوة برية، إلا أنها "ورثت الجزء الأكبر من البحرية السوفيتية في نهاية الحرب الباردة". وكتب المؤلف: "هذه القوة في قلب البحرية الروسية الحالية، مع المزيد من السفن والتحسينات على مستوى الأسطول [...] يجري إدخالها"، مضيفًا، أن البحرية "أثبتت فائدتها في إظهار العلم ودعم القوة الروسية المتراجعة في جميع أنحاء العالم". Advertisements ونسب على وجه التحديد القوة البحرية الروسية لقوتها الغواصة، بحجة أن الغواصات التسعة للصواريخ البالستية تمثل "القدرة النووية الضاربة الثانية للبلاد وربما تكون في أعلى درجات الاستعداد لأي سفن في الأسطول". 2- الصين ووفقًا لـ "ميزوكامي"، على مدار الثلاثين عامًا الماضية، تحولت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني (PLAN) "من البحرية المائية التي تتكون من مدمرات عتيقة وقوارب هجوم سريع إلى أسطول حقيقي من المياه الزرقاء". وربطها الخبير الدفاعي بالنمو الاقتصادي الكبير في البلاد، والذي بدوره "غذى زيادة في ميزانية الدفاع بعشرة أضعاف منذ العام 1989". في الوقت الحالي، تمتلك بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني حاملة طائرات واحدة، و 25 مدمرة، و 42 فرقاطة، وثماني غواصات هجوم نووي، و 5 غواصات تقليدية. يشغل أسطولها 133 ألف فرد، بما في ذلك سلاح مشاة البحرية الصيني. ويضيف الخبير: "خطة بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني مستمرة في النمو والتعلم"، مشيدًا بمساهمة البحرية الصينية في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي. 1- الولايات المتحدة

يكتب المؤلف خبير الدفاع، أن ترتيب البحرية الأمريكية في المرتبة الأولى في القائمة لا يشكل مفاجأة، نظرًا لأن لديها "أكثر السفن، إلى حد بعيد، من أي بحرية في جميع أنحاء العالم"، ولديها، أيضًا، أكبر تنوع من المهام وأكبر منطقة مسؤولية".

يشير "ميزوكامي" إلى: "أنه لا توجد بحرية أخرى تتمتع بالوصول العالمي للبحرية الأمريكية، التي تعمل بانتظام في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي، وكذلك البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي والقرن الأفريقي"، في إشارة إلى ما مجموعه 288 سفينة حربية أمريكية.

ويشمل ذلك 10 حاملات طائرات، وتسع سفن هجومية برمائية، و 22 طرادًا، و 62 مدمرة، و 17 فرقاطة، و 72 غواصة.

وكتب المؤلف: "في 323 ألف عامل نشط و 109 ألف فرد، هو أيضًا أكبر قوة بحرية من حيث القوى العاملة"، مضيفًا، أن طائرة الأسطول البالغ عددها 3700 طائرة تجعلها ثاني أكبر سلاح جوي في العالم".

سبق مقالته نشر تقرير من مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، نظر في آفاق البحرية الأمريكية في بيئة متغيرة.

وحذر المؤلفون، على وجه الخصوص، من أنه في حالة عدم تغيير الاستراتيجيات الحالية للدفاع البحري والبحري للولايات المتحدة، فإن الأسطول الأمريكي قد يفشل في الانتصار في معركة محتملة ضد السفن الحربية الروسية أو الصينية.