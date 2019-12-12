المغرب التطواني يصدر بلاغا ناريا بخصوص الحكم زوراق ويطالب الجامعة بعدم تعيينه في مبارياته

عبر نادي المغرب التطواني لكرة القدم، عن غضبه الكبير من الحكم عادل زوراق، الذي أدار مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام الرجاء البيضاوي، ضمن منافسات البطولة الاحترافية، مطالبا من الحامعة بعدم تعيينه في المباريات القادمة للفريق.

وأصدر “الماط” بلاغا رسميا، يشكو فيه “الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم، والتي أثرت على نتيجة اللقاء”، المنتهي بهزيمته بهدف دون رد، مع العلم أن الفريق سبق له وأن قدم عدة شكايات للجامعة بخصوص هذا الحكم.

وجاء في البلاغ أن:

“المكتب المسير يحتج وبشدة لدى مديرية التحكيم على الظلم التحكيمي الذي أصبح يشكل قاعدة كلما أسندت مبارياته للحكم زوراق فليست المرة الأولى التي يظلم فيها فريقنا بشكل واضح، كما يستغرب المكتب المسير لعدم أخذ شكاياته السابقة بعين الاعتبار من طرف مديرية التحكيم.

وبخصوص المقابلة التي أجراها فريقنا اليوم امام فريق الرجاء البيضاوي عمل الحكم زوراق كل ما في وسعه لحرمان فريقنا من الحصول على نتيجة ايجابية وذلك بطرد اللاعب سيسكو بسبب انذارين جد قاسيين وحرمان فريقنا من هدف واضح لا غبار عليه .

ونظرا لهذا فإن المكتب المسير يعلن عن سخطه الكبير وإحباطه العميق جراء تصرفات بعض الحكام.

فبعد عناء كبير ومجهودات جبارة لتكوين فريق في المستوى وإيجاد الحلول لتمويل تسيير الفريق الشيء الذي أضحى في غاية الصعوبة يأتي شخص كلف بالتحكيم ولأسباب نجهلها ويعرفها هو ليهدم كل ما تم بناءه. فالوضع أصبح لا يطاق ومطلوب من مديرية التحكيم أن تأخذ الموضوع بجدية حتى لا يزيد الأمر تأزما.

وسيجتمع المكتب المسير لأخذ ما يراه مناسبا من تدابير”.