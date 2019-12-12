- 1/2
- 2/2
حل الممثل التركي، مراد داناجي، الشهير بلقب وليد عن دوره في مسلسل سامحيني، في المغرب، للمشاركة في مهرجان في مدينة أكادير، والتقاه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله.
وشارك “وليد” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، يوم أمس الأربعاء، صورة ظهر فيها إلى جانب نبيل بنعبد الله، وشخص آخر، مع عبارة باللغة الفرنسية، تعبر عن ارتياحه في المملكة، على هامش مشاركته في المهرجان الدولي للسينما والهجرة في أكادير، المستمر إلى غاية 14 دجنبر الحالي.
وعلق مرا دانجي على صورته :”أشعر كأنني في منزلي.. شكرا جزيلا”.
وتواصل التظاهرات الفنية في المغرب استضافة أسماء تركية، وذلك نتيجة نجاح أعمالها بشكل كبير عند عرضها مترجمة على قنوات مغربية، في مقدمتها المسلسل الشهير سامحيني، الذي زار عدد من نجومه المغرب في مناسبات عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الممثل التركي “وليد” يحل بالمغرب وأمين عام الـPPS التقاه- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.