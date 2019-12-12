الممثل التركي “وليد” يحل بالمغرب وأمين عام الـPPS التقاه- صورة

حل الممثل التركي، مراد داناجي، الشهير بلقب وليد عن دوره في مسلسل سامحيني، في المغرب، للمشاركة في مهرجان في مدينة أكادير، والتقاه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله.

وشارك “وليد” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، يوم أمس الأربعاء، صورة ظهر فيها إلى جانب نبيل بنعبد الله، وشخص آخر، مع عبارة باللغة الفرنسية، تعبر عن ارتياحه في المملكة، على هامش مشاركته في المهرجان الدولي للسينما والهجرة في أكادير، المستمر إلى غاية 14 دجنبر الحالي.

وعلق مرا دانجي على صورته :”أشعر كأنني في منزلي.. شكرا جزيلا”.

وتواصل التظاهرات الفنية في المغرب استضافة أسماء تركية، وذلك نتيجة نجاح أعمالها بشكل كبير عند عرضها مترجمة على قنوات مغربية، في مقدمتها المسلسل الشهير سامحيني، الذي زار عدد من نجومه المغرب في مناسبات عديدة.