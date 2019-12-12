لقجع: مركز محمد السادس من الأفضل في العالم وتلقينا اتصالات من أندية عالمية -فيديو

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المعلمة الرياضية الجديدة التي عرفها المغرب، والمتمثلة في مركز محمد السادس لكرة القدم بسلا، لن تكون فقط فضاءا لاحتضان معسكرات المنتخب المغربي الأول، أو المنتخبات الوطنية، بل إنها ستنفتح أيضا على الأندية والمنتخبات العالمية.

وقال لقجع، في اللقاء الصحفي الذي عقده، الأربعاء، خلال الزيارة الإعلامية لهذا المركز الكبير، إن هذا الأخير يعتبر “وجهة قادرة على استقطاب أندية عالمية، لقد تلقينا مجموعة من الاتصالات خارج المغرب تطلب الاستفادة من المركز في مناسبات لاحقة”.

وشدد رئيس الجامعة، على أن مسؤولين كبار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وخلال زيارتهم قبل حوالي 10 أيام للمركز، أجمعوا على أن الأخير “يعتبر من بين أفضل المراكز في العالم إن لم يكن الأفضل في العالم”.

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وأوضح المتحدث نفسه، على أن هذا المركز، كان ثمرة ” اتفاقية شراكة تم توقيعها سنة 2014 وتجديدها سنة 2017 مع مختلف الفاعلين، همت أيضا إصلاح مجموعة من الملاعب الكروية في مختلف ربوع البلاد، آخرها ملعب فاس، بالاضافة الى إنشاء مجموعة من ملاعب القرب، ومراكز التكوين، على غرار مركزي الرجاء والوداد بالإضافة إلى مركز مدينة بركان.

وأردف قائلا: “يجب أن نحقق طفرة أخرى موازية للطفرة المحققة على مستوى البنى التحتية، والمتمثلة في الإشراف التقني، وهذه المنشآت ستخضع لفلسفة وحيدة لا محيد عنها، الكفاءة والإخلاص والإيمان بطاقات هذا البلد وقدرته على تحقيق الأفضل”.