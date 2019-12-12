بايرن ميونيخ يسعى لترجمة تألقه قاريا في بطولة ألمانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يأمل بطل الأعوام السبعة الماضية والمنتشي بتحقيقه العلامة الكاملة قاريا، نادي بايرن ميونيخ، أن يعود إلى سكة الانتصارات محليا وتقليص الفارق بينه وبين بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، وذلك عندما يستقبل في عقر داره فيردر بريمن، يوم السبت المقبل، في المرحلة 15 من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وبات النادي البافاري الوحيد الذي أنهى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه توتنهام الإنجليزي 3-1 الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة (18 نقطة من 6 مباريات).

وكان بطل ألمانيا أقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب تردي النتائج، وعين بدلا منه مؤقتا مساعده هانز-ديتر فليك "هانزي"، الذي حقق بداية جيدة (أربعة انتصارات، 16 هدفا وشباك نظيفة)، قبل أن تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين.

وتعرض بايرن لخسارتين متتاليتين بداية على ملعبه في "أليانز أرينا"، أمام باير ليفركوزن 1-2 في المرحلة 13، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في عقر دار مونشنغلادباخ المتصدر في المرحلة السابقة، ليرفع الأخير رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن بايرن في المركز السابع.

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تردي نتائج بايرن محليا دفع الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هاينتس رومينيغه، للتأكيد أن الإدارة البافارية ستبت بمصير فليك بعد نهاية مرحلة الذهاب للـ "بوندسليغا"، خصوصا أن الهدف الأساس لبقاء المدرب الموقت على رأس الجهاز الفني، يتمثل باستعادة صدارة الترتيب قبل الاستراحة الشتوية.

ويخوض بايرن اللقاء أمام بريمن الذي لم يفز سوى بثلاث مباريات هذا الموسم ويحتل المركز الرابع عشر، في ظل غياب مهاجمه الفرنسي كينغلسي كومان، الذي تعرض أمام توتنهام لتمزق في المحفظة المفصلية في ركبته اليسرى، وهي إصابة أقل خطورة مما كان يخشى الطاقم الطبي البافاري.

وأصيب كومان في الدقيقة 27، وأظهرت الصور الأولية إصابة خطيرة في الركبة، مما أثار العديد من المخاوف حول مستقبل هذا اللاعب البالغ 23 عاما الذي غالبا ما يقع ضحية لإصابات دفعته للغياب عن الملاعب بين شباط/ فبراير وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي (تمزق في أربطة الكاحل الأيسر)، كما غاب عن مونديال روسيا 2018 الذي فاز به منتخب بلاده.

وحدد بايرن ماهية إصابة لاعبه على موقعه الرسمي بالقول "سيتم تثبيت الركبة لفترة من الوقت بواسطة مشد" من دون أن يذكر المدة المتوقعة لغياب كومان عن الملاعب.