"لا أحد يرغب في مواجهة ليفربول في دوري الأبطال"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، آندي روبرتسون، أن جميع المنافسين سيرغبون في تفادي مواجهة فريقه عند سحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الإثنين المقبل.

وبلغ ليفربول أدوار خروج المغلوب كمتصدر لمجموعته بعد تغلبه 2-صفر على مستضيفه سالزبورج، وتنتظره مواجهة فريق من بين ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وأتلانتا وأولمبيك ليون.

وتأهل فريق المدرب يورغن كلوب إلى المباراة النهائية في النسختين السابقتين، ونال اللقب الموسم الماضي بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير، ليحرز أول بطولة مع المدرب الألماني.

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وقال روبرتسون "نحظى باحترام المنافسين في هذه البطولة. لا أحد يرغب في مواجهتنا بعد الذي فعلناه في آخر عامين، الأجواء التي صنعناها والفريق الذي بلغ النهائي مرتين على التوالي وخسر مرة وفاز في أخرى".

وأضاف "ربما في أول موسم بلغنا فيه النهائي... لم نحصل على الاحترام الذي نستحقه. الآن الجميع يحترمنا في أوروبا. لا أحد يرغب في مواجهتنا".

وتقام القرعة في نيون بسويسرا يوم الإثنين المقبل. وقال روبرتسون"سننتظر للتعرف على المنافس القادم. ندرك أن الأمور ستكون صعبة بغض النظر عن اسم المنافس لكننا نتطلع لهذا التحدي رغبة في التقدم في البطولة. نعلم أننا الأبطال ويرغب الجميع في الفوز علينا".