الناصرة: اعتقال شابين هددا صاحب محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين، في العشرينيات من عمريهما، من سكان الناصرة، بعد قيامهما بتهديد صاحب محل تجاري في المدينة، وبعد تحقيقات سريعة، قدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضدهما، وجرى تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية، وفقا لطلب المشتكي.

ووفقا لادعاء الشرطة، "قام المتهمان بالاتصال مع صاحب المحل التجاري، في 30 و31 تشرين الأول/ أكتوبر وقاما بتهديده خلال اتصال هاتفي وطالباه بالالتقاء وجها لوجه، وقالا: 'أمس، مررنا قليلا وكنا نريد تفقد الوضع عندك، ورأينا الأطفال، وبسبب ذلك نريد التحدث معك والالتقاء بك، اليوم وقبل أن يحدث شيء يوم غد، قبل أن يحدث أي شيء، أنت تفهم!؟'. 'أخي، ذلك من قام بإرسال الأشخاص، تكون المرة الثالثة والرابعة، سيحدث ذلك ويكون المحل مفتوحًا، أنت تفهم علي؟!'. "بسبب رؤيتا الأولاد... لا أحد يخرج من الناصرة من دون إذننا، نعرفك على أنفسنا، نجلس معك ونشرب فنجان قهوة ونتحدث معك أخي'، 'حسنا دعني أراك غدًا... وبهذه القصة لا تدخل الشرطة، سأراك غدًا...'، 'قم بإلغاء عملك وقابلني، لا يوجد شيء تعمله، المشكلة عندك وليست عندي... لكن إذا لم تفتح غدا فسيكون ذلك أفضل أو لن تدخل أي شخص في إلى المحل حتى الأطفال...' وغيرها".

ووفقا للشرطة فإنها فتحت تحقيقا سريا، وتمكنت من التوصل للمشتبهين، يوم الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتم اعتقالهما.

وبعد تحقيقات سريعة، تم تحويل ملف القضية لمكتب المدعي العام للشرطة الإسرائيلية، والتي بدورها قدمت ضدهما لائحة اتهام بتهمة التهديد، وطلب تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية. وأمرت محكمة الصلح في الناصرة، أمس الأربعاء، باعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات الجارية.