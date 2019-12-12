مأرب تندد بمحاكمة مليشيا الحوثي للصحفيين بصنعاء

الخميس 12 ديسمبر 2019

نظم صحفيون واعلاميون بمحافظة مأرب، وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات والجرائم الانسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء ضد عدد من الصحفيين من اختطافات واخفاء قسري وتعذيب داخل السجون ومحاكمات هزلية لشرعنة اعدامهم جماعيا في اطار استراتيجيتها لتصفية كل من يعارض مشروعها الانقلابي والسلالي المدعوم من ايران.



ودان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية قيام مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا بإحالة عشرة من الصحفيين والاعلاميين الذين اختطفتهم واخفتهم في سجونها منذ خمسة اعوام، الى محكمة تابعة لها لا تمتلك اية صفة قانونية او شرعية .. حيث اصبح القضاء احد الاسلحة التي تستخدمها المليشيا للتخلص من خصومها بمحاكمات هزلية لا تمتلك ادنى معايير العدالة.

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وناشد الصحفيون المحتجون في بيان لهم خلال الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي و الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية والمحلية الحقوقية، الى ادانة هذه الممارسات والانتهاكات بحق الصحفيين والاعلاميين ورفض المحاكمات الصورية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الاعلاميين والصحفيين وكافة خصومها، وممارسة كل اساليب الضغط الممكنة على هذه المليشيا للإفراج عن الصحفيين المختطفين وكافة المعتقلين في سجونها دون قيد او شرط واعتباره ملفا انسانيا بعيدا عن المقايضة السياسية والصراع الدائر.

كما دعا البيان الى تنسيق الجهود لخلق جبهة دولية واسعة من اجل مواجهة الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني بكل فئاته وايقاف انتهاكاتها وجرائمها بحق الصحافة والصحفيين اليمنيين.

يذكر ان ذات المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين كانت قد اصدرت في يوليو الماضي حكما بإعدام 30 صحفيا ومعارضا لها، ولقى ادانة محلية ودولية واسعين.