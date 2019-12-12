شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف مدفعي على تجمعات لمليشيا الحوثي في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، كانون الأول 12، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن تجمعات للمليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. هذا ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف مدفعي على تجمعات لمليشيا الحوثي في رازح الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.