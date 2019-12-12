شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا تعلق عمل سفارتها في صنعاء بسبب الوضع الأمني والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 قرر مجلس الوزراء البلغاري، الأربعاء 11 ديسمبر، تعليق عمل سفارة بلاده في العاصمة اليمنية صنعاء اعتبارا من 1 يناير 2020.

Advertisements وقال بيان للحكومة البلغارية، إن القرار اتخذ بسبب الوضع الأمني في اليمن، والذي أعاق عمل السفارة. وأضاف البيان أن السفارة ستستأنف عملها حالما يكون الوضع الأمني في اليمن طبيعياً.

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