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مقتل 70 جنديًا وفقدان 30 آخرين في هجوم على قاعدة بالنيجر

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قتل ما لا يقل عن 70 جنديًا وفقد 30 آخرين أمس إثر هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس في دولة النيجر بالقرب من الحدود المشتركة مع مالي.

وأوضحت مصادر أمنية اليوم أن المسلحين فجروا المعسكر بواسطة صواريخ وقذائف هاون، بينما تسبب انفجار العتاد والذخيرة بارتفاع أعداد القتلى.

وفي يوليو الماضي، قُتل 18 جنديًا نيجيريًا وفُقد أربعة خلال الهجوم على نفس الموقع العسكري من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، كما سبق أن قُتل 18 مقاتلًا من "داعش" في الصحراء الكبرى أثناء عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجيرية والفرنسية والأمريكية في منطقة إيناتس يونيو الماضي.

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