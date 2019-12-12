شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص على خلفية أحداث عنف بهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
ألقت شرطة هونج كونج ، القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتصل بالحرق العمد والتخريب بمنطقة كولون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
وقالت الشرطة في بيان صحفي صباح اليوم الخميس إنها قبضت على فتاة (15 عاما) وفتى (16 عاما) وشاب (29 عاما) فيما يتصل بتخريب حافلات عامة. وأضافت أن شخصا رابعا لاذ بالفرار.
ووفقا لتقارير الشرطة صعد الأربعة على متن حافلات وضغطوا على أزرار الطوارئ ثم بدأوا في تحطيم النوافذ بالمطارق.
وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير تفيد بأن خمسة ألقوا قنابل حارقة على مطعم ياباني بمركز تجاري في تشونج شا وان. ولم ترد تقرير عن إصابات.
وأفادت الشرطة بأن آخرين أشعلوا النيران عند مفترق طرق في مونج كوك وهي منطقة تشهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة خلال أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
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