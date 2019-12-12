شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 أشهر.. انطلاق أولى الرحلات من مطار معيتيقة الليبي والان نبدء بالتفاصيل
انطلقت أولى الرحلات الجوية من مطار معيتيقة الدولي بالعاصممة الليبية طرابلس ، اليوم ، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.
وأعلنت إدارة المطار أن أولى الرحلات لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وستقصد مطار إسطنبول الدولي الساعة 8 صباحا ، تتبعها رحلة للخطوط الليبية قاصدة تونس 8.10 صباحا.
من جهته أعلن وزير المواصلات الليبي ميلاد معتوق عن استئناف الرحلات الجوية من إلى المطار اعتباراً من اليوم بشكل جزئي، حيث ستسير شركتي الخطوط الليبية والأفريقية رحلاتهما، ويوم الأحد المقبل ستبدأ شركتا الأجنحة الليبية والبراق تسيير الرحلات، ثم تأتي باقي الشركات تباعا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف 3 أشهر.. انطلاق أولى الرحلات من مطار معيتيقة الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.