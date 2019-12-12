شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 62 آخرين في تصادم بكينيا والان نبدء بالتفاصيل

لقى اليوم الخميس ،خمسة أشخاص وإصابة 62 آخرين، إثر اصطدام حافلتين بكينيا . وأفاد تقرير الشرطة بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في مقاطعة ماكوني، جنوب شرق العاصمة نيروبي. ويذكر أن حوادث الطرق شائعة في كينيا، وتقع غالبا بسبب الطقس السيئ وظروف الطريق بالإضافة إلى القيادة المتهورة.

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