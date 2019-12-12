شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في حاملة الطائرات الروسية "كوزنيتسوف" والان نبدء بالتفاصيل
نشبت النيران في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة ، أدميرال كوزنيتسوف، اليوم الخميس ، خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي وأن مصير ثلاثة أشخاص غير معروف.
وقال مصدر لوكالة تاس الروسية للأنباء إن الحريق بدأ على السطح العلوي وإن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة.
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