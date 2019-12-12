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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحقيق مع الرئيس السوداني المعزول مع البشير ونائبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أمرت النيابة العامة السودانية، أمس الأربعاء، بالتحقيق مع الرئيس السوداني المعزول البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، ومساعده أحمد هارون، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين بتهمة الإرهاب وقتل المتظاهرين.
وقالت مصادر سودانية، إن الإجراء انطلق بعد بلاغ اتهم البشير، وطه، والفاتح، وهارون بالاشتراك الجنائي والتحريض، والإرهاب، وتكوين تشكيلات إرهابية وإجرامية، وفق موقع "راكوبة" اليوم الخميس.
وأضافت المصادر، أن "حيثيات الدعوى استندت إلى تصريحات تلفزيونية لعلي عثمان طه، إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية، ذكر فيها أن نظامهم يملك كتائب ظل ومجموعات مستعدة لحمايته بالنفس، الحديث الذي أعقبه قتل عشرات المتظاهرين".
وبسب المصادر يتهم المدعي، البشير بإصدار "فتوى بقتل المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش قبل عزله".
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