كركي ذكر أصحاب العمل بالإستفادة من تخفيض الغرامات

أصدر المدير العام لـ" الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي ما يلي: "حيث أن القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة) والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 36 تاريخ 31/ 7/ 2019 لاسيما المادة 37 منه والتي قضت بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وبناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 808 تاريخ 16/ 8/ 2019؛
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 620 تاريخ 20/ 8/ 2019 حدّد بموجبها الآليّة التي يجب أن تتقيّد بها جميع المديريات ومكاتب الصندوق بالتنفيذ.
وعطفا على نشراتنا السابقة في وسائل الإعلام والتي كان آخرها بتاريخ 20/ 8/ 2019، وحيث أن مهلة تقسيط الديون تنتهي بتاريخ 31/ 12/ 2019.
لذلك، يذكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مجددا أصحاب العمل ومن في حكمهم بأن حقهم بالإستفادة من التخفيضات المنصوص عليها قانونا ينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2019.
أما الذين تقدموا بطلبات تقسيط ولم يتابعوها فإن هذه الطلبات تسقط بعد سنة من إنتهاء العمل بالقانون رقم 144/ 2019 أي من تاريخ 31/ 12/ 2019 وتسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء بعد هذا التاريخ".
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