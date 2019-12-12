الرئيس عون التقى السفير اليوناني بزيارة وداعية مع انتهاء مهامه في لبنان

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، سفير اليونان في لبنان فرانسيسكوس فاروس، في زيارة وداعيّة مع انتهاء مهامه في لبنان.
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