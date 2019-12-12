المحتجون اخترقوا سياج سرايا حلبا والقوى الامنية أخرجتهم

اخترق المحتجون امام سرايا حلبا الحكومية، السياج الحديدي والامني وبلغوا البوابة الداخلية للسرايا، مطالبين المحافظ ​عماد اللبكي​ الخروج منها. وقد نجحت ​القوى الامنية​ في اخراجهم من جديد، وهم لا يزالون يرددون الهتافات الغاضبة.



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