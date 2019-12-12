الرئيس عون التقى أرسلان والغريب وعرض معهما للأوضاع العامة في البلاد

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال ​صالح الغريب​، وعرض معهما للأوضاع العامة في البلاد.

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