وكأن قدر لبنان ان يبقى واقفاً على ابواب الدول ينتظر دعماً من هنا وقرضاً من هناك دون الاكتراث لأي اصلاحات حقيقية او خطوات جدية قد تعيد الثقة مجدداً الى الاقتصاد اللبناني الذي يغرق يوماً بعد يوم في ظلّ المناكفات السياسية التي لم تتوقف يوماً.
الجميع بات يدرك ان المرحلة التي وصل اليها الاقتصاد اللبناني لم تكن وليدة الساعة انما هي نتيجة تراكمات سنوات طويلة بدأت مفاعيلها تظهر منذ أكثر سنة، وقد حث المجتمع الدولي لبنان مراراً وتكراراً على ضرورة وضع خطة حقيقية لانقاذ الوضع الاقتصادي وقد تعهد المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر" بدعم لبنان مالياً واقتصادياً ولكن بشروط، الا ان هذه الشروط لم تنفذ لذلك لم يأتي الدعم.
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كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان لـ "الإقتصاد":لبنان لجأ الى "صندوق النقد" عام 2007 فلماذا التهويل اليوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.