خارجية أذربيجان أعلنت مواصلة المفاوضات مع أرمينيا حول قره باخ في كانون الثاني

أعلن وزير الخارجية الأذربيجانية، إلمار محمدياروف، "أنّه سيلتقي بنظيره الأرمني زهراب مناتساكانيان، في كانون الثاني من العام المقبل، لمواصلة المباحثات حول قره باخ".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا اتّفقنا على مواصلة المفاوضات، وسنلتقي مرّة أخرى لأنّ هناك فكرة حول ضرورة إبلاغ قيادتينا بما تمّ التوصّل إليه".
يُذكر أنّ اللقاء الأخير لوزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا، كان قد تمّ على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في براتيسلافا.
وكانت قد تدهورت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، بنهاية الحقبة السوفياتية على خلفيّة أحداث سومغاييتي، واندلاع الأزمة حول إقليم قره باخ الجبلي، في شباط عام 1988، بعد أن قرّر الإقليم الّذي يتمتّع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ومن ثمّ إعلانه في عام 1991، الاستقلال كجمهورية قره باخ الجبلية. وأدّى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.
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