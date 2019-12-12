أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّه "تمّ تقديم احتجاج لرئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في ما يتعلّق بالقرار غير المبرّر لحكومة جمهورية ألمانيا المؤرّخ يوم 4 كانون الأول 2019، بشأن إعلان اثنين من موظّفي السفارة الروسية في برلين "شخصَين غير مرغوب فيهما".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في هذا الصدد، واسترشادًا بمبدأ المعاملة بالمثل والمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قرّر الجانب الروسي اعتبار شخصَين في السفارة الألمانية غير مرغوب فيهما، ردًّا على ذلك، وأمروا بمغادرة بلدنا في غضون سبعة أيام، وقد تمّ تسليم سفير ألمانيا مذكّرة بهذا الشأن".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيّين الروس، شخصَين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 آب الماضي، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا أعلنت طرد موظفَين بالسفارة الألمانية في موسكو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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