خارجية روسيا أعلنت طرد موظفَين بالسفارة الألمانية في موسكو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنّه "تمّ تقديم احتجاج لرئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في ما يتعلّق بالقرار غير المبرّر لحكومة جمهورية ​ألمانيا​ المؤرّخ يوم 4 كانون الأول 2019، بشأن إعلان اثنين من موظّفي ​السفارة الروسية​ في ​برلين​ "شخصَين غير مرغوب فيهما".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في هذا الصدد، واسترشادًا بمبدأ المعاملة بالمثل والمادة 9 من اتفاقية ​فيينا​ للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قرّر الجانب الروسي اعتبار شخصَين في ​السفارة الألمانية​ غير مرغوب فيهما، ردًّا على ذلك، وأمروا بمغادرة بلدنا في غضون سبعة أيام، وقد تمّ تسليم سفير ألمانيا مذكّرة بهذا الشأن".

وكانت ​وزارة الخارجية الألمانية​ قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيّين الروس، شخصَين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 آب الماضي، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.