السلطات الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بملابسات تحطم مروحية "مي 28" بإقليم كراسنودار

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "مروحيّة عسكريّة من طراز "مي - 28"، تحطّمت بالقرب من مطار كورينوفسك في إقليم كراسنودار، خلال رحلة تدريبيّة نفّذت في ظلّ ظروف جوية صعبة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الحادث أدّى إلى مقتل طيارين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع لفتح تحقيق جنائي في الحادث". وأوضحت أنّ "المروحيّة نفّذت رحلتها دون ذخيرة".