أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "مروحيّة عسكريّة من طراز "مي - 28"، تحطّمت بالقرب من مطار كورينوفسك في إقليم كراسنودار، خلال رحلة تدريبيّة نفّذت في ظلّ ظروف جوية صعبة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الحادث أدّى إلى مقتل طيارين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع لفتح تحقيق جنائي في الحادث". وأوضحت أنّ "المروحيّة نفّذت رحلتها دون ذخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بملابسات تحطم مروحية "مي 28" بإقليم كراسنودار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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