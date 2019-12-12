وزارة التجارة الصينية: نحن وأميركا على اتصال وثيق بشأن التجارة

أكّدت وزارة التجارة ​الصين​ية، أنّ "الصين و​الولايات المتحدة الأميركية​ على اتصال وثيق بشأن التجارة".

ومن المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار، مثل الأجهزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر ولعب الأطفال يوم الأحد.

وكانت قد لفتت مصادر لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إلى أنّ "من المتوقّع أن يلتقي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بكبار مستشاري التجارة اليوم الخميس، لبحث الرسوم المزمعة".