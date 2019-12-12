إشكال بين متظاهرين والقوى الأمنية أمام سرايا حلبا

نظم المتظاهرون في حلبا وقفة احتجاجية أمام سرايا حلبا مطالبين باستلام ملفات ​بلدية حلبا​ المنحلة التي هي بعهدة ​محافظ​ عكار منذ اكثر من سنة.

وحصل تدافع بين ​المتظاهرين​ وعناصر ​القوى الأمنية​ على خلفية منعهم من دخول السراي.