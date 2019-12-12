إشكال بين متظاهرين والقوى الأمنية أمام سرايا حلبا

نظم المتظاهرون في حلبا وقفة احتجاجية أمام سرايا حلبا مطالبين باستلام ملفات بلدية حلبا المنحلة التي هي بعهدة محافظ عكار منذ اكثر من سنة.
وحصل تدافع بين المتظاهرين وعناصر القوى الأمنية على خلفية منعهم من دخول السراي.
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