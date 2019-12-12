القاضي ماضي: بالجرم المشهود تسقط جميع الحصانات وكان يحق للقاضية عون توقيف حبيش

اشار النائب العام التمييزي السابق القاضي ​حاتم ماضي​ الى ان ما حصل بالأمس في ​قصر العدل​ من خلال تهجم عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ على القاضية ​غادة عون​ مستغرب ومستهجن كثيراً، واوضح انه "قد يجتهد القاضي، وإن لم يعجب هذا الاجتهاد أحداً ما، فالقانون فتح له المجال للاعتراض بطرق قانونية، فلمَ خرق القانون والتصرّف الشعبوي؟".

واعتبر القاضي ماضي في حديث تلفزيوني، ان "الحصانات تشكل ملاذا آمنا للهروب من الفساد"، واكد انه "بالجرم المشهود تسقط جميع الحصانات وكان يحق للقاضي عون توقيف حبيش". واعتبر انه يحق للقاضي عون الادعاء على حبيش، لان تصرف حبيش غير مبرر وتصرفه غير سليم بصرف النظر اذا كانت القاضية عون تصرفت صح او خطأ. واوضحت انه لو كنت مكان القاضية عون كنت تشاورت مع مدعي عام التمييز لان هدى سلوم مدير عام وليس موظفا عاديا.