ركّز رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بذكرى اغتيال الصحافي ​جبران تويني​، على أنّهم "قَتلوا الثائر ولم تمت ​الثورة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بذكرى اغتيال تويني: قتلوا الثائر ولم تمت الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.