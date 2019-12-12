اعتصام فلسطيني في عين الحلوة يطالب "الاونروا" بإعلان "خطة طوارىء اغاثية"

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، نظمت "اللجان الشعبية ال​فلسطين​ية" في منطقة صيدا، اعتصاما مطلبيا امام مكتب مدير خدمات ​مخيم عين الحلوة​، وذلك تمسكاَ ب​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "الاونروا" ومطالبة بحق أبناء الشعب بالاغاثة الفورية الطارئة في ظل ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي المتردي وانعكاسات الازمة اللبنانية على واقع ​المخيمات​.

وقد شارك في الاعتصام، ممثلون عن القوى السياسية واللجان الشعبية، إضافة الى الاتحادات النسائية وبعض المقعدين على الكراسي المتحركة، حيث القى أمين سر "​اللجان الشعبية الفلسطينية​" في "​منظمة التحرير الفلسطينية​" الدكتور عبد ابو صلاح كلمة أعلن فيها التمسك بوكالة "الاونروا" لما تمثله من شاهد قانوني وأممي على نكبة فلسطين، ودورها في اغاثة وتشغيل اللاجئين"، داعيا اياها في الوقت نفسه الى القيام بواجباتها كاملة في تخفيف معاناة ​الشعب الفلسطيني​ واعلان خطة طوارىء اغاثية، تتضمن تقديم ​مساعدات​ عينية من ​مواد غذائية​ ومالية شهرية، اعادة النظر وزيادة المستفيدين من برنامج ​حالات​ العسر الشديد "الشؤون" وتعزيز هذه التقديمات والتي تبلغ حاليا 10 دولارات، فمن المعيب ان يكون نصيب الفرد يوميا 30 سنتا فقط، وزيادة ​التغطية الصحية​ كاملة للاستشفاء ب​المستشفيات​ وتفعيل ملف "الشؤون الاجتماعية" المتوقف منذ العام 2014"، داعيا المؤسسات الدولية والمحلية العاملة داخل المجتمع الفلسطيني الى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة وتفعيل دورها الاغاثي.