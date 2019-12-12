مصلحة الليطاني: اعادة فتح مجرى النهر على جسر جب جنين

أعلنت "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" في بيان، انه "وبعد التنسيق مع شركة حمود المتعهدة لصالح ​وزارة الاشغال​ العامة والنقل على مشروع ​جسر جب جنين​، تم اعادة فتح مجرى نهر الليطاني على جسر جب جنين، لتلافي اي اضرار ناجمة عن ارتفاع تصريف ومنسوب نهر الليطاني، علما انه كان قد تم تحويل مجرى النهر بسبب الاشغال الى المجرى القديم الواقع في استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

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