منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا وامطار غزيرة حتى نهاية الاسبوع

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر اعتباراً من اليوم بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا وامطار غزيرة ويستمر حتى نهاية الأسبوع. وتوقعت انن يكون طقس اليوم غائم جزئياً يتحول تدريجيًا الى غائم مع بداية انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة بدءًا من الظهر تشتد غزارتها خاصة في الفترة المسائية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات من البرد تنشط الرياح فتقارب ال ٧٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ال ١٧٠٠متر وما فوق. نحذّر من تشكّل ​السيول​ وانجرافات التربة بسبب غزارة ​الأمطار​.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط الأمطار تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية يرتفع معها موج البحر الى حدود الثلاثة امتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق، كما نحذّر دائمًا من تشكّل السيول وانجراف التربة بسبب غزارة الأمطار في ساعات الذروة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

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