باسيل قال لبرّي: "إشتقنا للحوار" فرد برّي "في هذا البلد لا بديل عن الحوار"

قال وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال لقائه في ​عين التينة​ "إشتقنا للحوار"، فرد برّي "في هذا البلد لا بديل عن الحوار".

وقد انضم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى لقاء بري وباسيل.