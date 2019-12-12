قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه في عين التينة "إشتقنا للحوار"، فرد برّي "في هذا البلد لا بديل عن الحوار".
وقد انضم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى لقاء بري وباسيل.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل قال لبرّي: "إشتقنا للحوار" فرد برّي "في هذا البلد لا بديل عن الحوار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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