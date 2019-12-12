أكد محافظ الشمال رمزي نهرا في حديث تلفزيوني أن " المسؤولية في موضوع الأبنية المتصدّعة تقع على عاتق البلديات"، لافتا إلى انه " هناك بعض الابنية في طرابلس والميناء لا يمكن الاقتراب منها إلا باذن من مديرية الاثار وهي لا تعطي هذا الاذن، هذه الابنية مهترئة ويجب اخلاء سكانها منها".
ولفت إلى انه "تعرضنا لهجوم وانتقادات وأسامح كل من شتمني وهاجمني وقلبي مع كل الموجودين في الثورة وأحبهم".
من جهة أخرى، شدد على انه "لا علاقة لنا بالمولدات الكهربائية، ونحن مع العهد ولكل الناس ولم نتعرّض لأحد، وأبوابنا مفتوحة للجميع".
وأكد ان "كلّ من يرفع الأسعار سنقفل محلّه بالشمع الأحمر، ومن سيلعب بلقمة المواطن سيدفع الثمن، وسنبقى إلى جانب الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر نهرا: هناك أبنية أثرية في طرابلس والميناء يجب ان تخلى من سكانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.