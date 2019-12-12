نهرا: هناك أبنية أثرية في طرابلس والميناء يجب ان تخلى من سكانها

أكد ​محافظ​ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​ في حديث تلفزيوني أن " المسؤولية في موضوع الأبنية المتصدّعة تقع على عاتق البلديات"، لافتا إلى انه " هناك بعض الابنية في طرابلس والميناء لا يمكن الاقتراب منها إلا باذن من مديرية الاثار وهي لا تعطي هذا الاذن، هذه الابنية مهترئة ويجب اخلاء سكانها منها".

ولفت إلى انه "تعرضنا لهجوم وانتقادات وأسامح كل من شتمني وهاجمني وقلبي مع كل الموجودين في ​الثورة​ وأحبهم".

من جهة أخرى، شدد على انه "لا علاقة لنا ب​المولدات​ الكهربائية، ونحن مع العهد ولكل الناس ولم نتعرّض لأحد، وأبوابنا مفتوحة للجميع".

وأكد ان "كلّ من يرفع الأسعار سنقفل محلّه بالشمع الأحمر، ومن سيلعب بلقمة المواطن سيدفع الثمن، وسنبقى إلى جانب الناس".