هاشم: تشكيل الحكومة هي مسؤولية وطنية يتحملها الجميع

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث إذاعي ان " ​تشكيل الحكومة​ هي مسؤولية وطنية يتحملها الجميع وعلى الجميع، انطلاقاً من هذه المسؤولية، ان يكونوا تواقين لحكومة وطنية جامعة".

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