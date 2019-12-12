استغرب النائب السابق اميل لحود "استمرار الذهنيّة الرسميّة نفسها، بالاتكال على من كانت تسمّى "الأم الحنون"، أي فرنسا، بينما هي بحاجةٍ اليوم الى من يخرجها من مأزقها مع استمرار الاحتجاجات التي تعمّ عاصمتها، خصوصاً أنّ لبنان أبعد ما يكون عن الحاجة الى تراكم ديونه وبيع عدد من القطاعات الرسميّة نتيجة الاستعانة بأموال "سيدر".
ولفت لحود، في بيان، الى أنّ "الخيارات الاقتصاديّة المتاحة أمام لبنان يجب أن تتغيّر، ووجهة التعاون الخارجي يجب أن تتبدّل، وهنا تبرز الصين كخيارٍ مناسب للبنان نظراً الى حجمها الاقتصادي ونموّها المستمرّ، وما تشكّله من سوق ضخم للاستيراد والتصدير، ومن موقع استراتيجي وسياسي".
ونصح لحود بـ "الانتقال من طريق الفساد الذي سلكه لبنان طويلاً الى طريق الحرير، من دون إضافة أيّ حرف على الكلمة الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر اميل لحود: تبرز الصين كخيارٍ مناسب للبنان نظراً الى حجمها الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.