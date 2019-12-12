شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء الزيارة البرلمانية لأكثر من 40 نائبا لحقل ظهر للغاز الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات زيارة الوفد البرلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، التي تضم ما يزيد عن 40 نائبا، لتفقد حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، في إطار أولى الزيارات البرلمانية لأكبر حقوق الغاز في مصر.

وتستهل أعمال الزيارة البرلمانية، بكلمه ترحيبية للمهندس عاطف محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة بلاعيم للبترول، ثم التحرك إلي حقل ظهر لتفقده، وزيارة غرفة التحكم الرئيسية، يعقبها جوله بالموقع وانتهاء بالوصول للمبني الإداري لحقل ظهر وشرح المجسم الخاص بالمبني.

ومن المتوقع أن يلقي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروه المعدنية كلمة، في أعقاب الانتهاء من جولة حقل ظهر.

وضم الوفد البرلماني برئاسة المهندس طلعت السويدي، كلا من عصام بركات وحمادة غلاب وكيلا اللجنة، وسحر عتمان، والسيد حجازي وفايقة فهيم، عبد السلام الخضراوي، عبد الباقي تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبد العال، نعمان فتحي نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسي، سامح حبيب، محمد الزيني، عبير السيد محمود، محمد حلمي، بالإضافة إلي ممثلى محافظة بورسعيد.

وأعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوقف استيراد الغاز الطبيعى فى سبتمبر 2018، وزاد إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا للبئر فى أغسطس 2019، فيما تسعى وزارة البترول لزيادة الإنتاج من حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز قبل نهاية العام الحالى 2019

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