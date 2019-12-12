شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: منتدى شباب العالم يروج لمصر سياحيا ويقدم رسالة أمل وتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، إن انعقاد منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ من كل عام يمثل انفتاحا على معظم دول العالم ليس ذلك فحسب، بل يعطى رسالة أمل وتفاؤل لكل شباب العالم من على أرض مصر.

وأضاف الهضيبى، أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يساعد فى الترويج لمصر سياحيا، حيث تتناقل أحداث المؤتمر أهم وكالات الأنباء والمحطات الفضائية العالمية، بحيث أصبح المنتدى أيقونة الشباب فى منطقتنا العربية وكذلك عالميا.

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ولفت المتحدث باسم حزب الوفد إلى أن المنتدى يشهد إقبال كبيرا من كل شباب العالم للمشاركة فيه سنويا، لافتا إلى أن الآلاف يشاركون فيه وكثير منهم يكون له مداخلات قوية، كذلك يتم عمل نموذج محاكاة لمجلس الوزراء وأهم المناصب فى أى بلد، وذلك لتدريب الشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأكد الهضيبى أن عقد منتدى شباب العالم على أرض مصر من كل عام أصبح حدث كبير للغاية وفتح الباب لعلاقة أكثر قوة بين شباب مصر والدولة فى سابقة لم تتكرر كثيرا فى العهود السابقة.