محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
أفادت وسائل إعلام روسية، الخميس، باندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "أدميرال كوزنيتسوف"، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص.
وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن ألسنة اللهب امتدت إلى الحاملة خلال أعمال صيانة ، وانتشرت على مساحة 120 مترا مربعا على متنها.
ووقع الحادث في ميناء مورمانسك المطل على بحر بارنتس قرب القطب الشمالي، وإلى الغرب من الأراضي الروسية.
ونقلت "تاس" عن مصدر لم تُسمه، قوله إن الحريق بدأ على السطح العلوي، وإن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة خلال أعمال صيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.