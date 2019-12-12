أمطار وبرق ورعد.. رفع درجة الاستعداد في القليوبية بسبب الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شهدت محافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة، ورياحًا محملة بالأتربة وبرق ورعد بجميع قرى ومدن المحافظة.

وأعلنت محافظة المنوفية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار، ووجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتطهير بلاعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لصرف مياه الأمطار، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك خطط بالمديريات لمواجهة الأمطار الغزيرة، وجرى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض.

وأشار محافظ المنوفية، الى أنه يتم إدارة التعامل مع مياه الأمطار والسيول بالمحافظة من خلال لجان إدارة الازمات ومجالس المدن وغرف العمليات الفرعية.